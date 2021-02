Vaccino in Toscana, dai medici di famiglia dosi agli over 80 ma dopo il 20 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) L’annuncio di Alessio Nastruzzi, segretario regionale del sindacato. In sospeso dettagli «tecnici non economici» dell’accordo con la Regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 9 febbraio 2021) L’annuncio di Alessio Nastruzzi, segretario regionale del sindacato. In sospeso dett«tecnici non economici» dell’accordo con la Regione

tgregione : In Toscana il vaccino AstraZeneca. Da giovedì 11 vaccinazioni al via - infoitsalute : Toscana. Da domani il vaccino AstraZeneca; le vaccinazioni da Giovedì - _collenews : OGGI IN TOSCANA ARRIVA IL VACCINO ASTRAZENECA. DA GIOVEDÌ 11 AL VIA LE VACCINAZIONI COL NUOVO SIERO Ecco quali cate… - MarzulloRoberto : RT @rep_firenze: Arriva in Toscana il vaccino anti Covid per gli under 55, al via le prenotazioni online [aggiornamento delle 19:02] https:… - UgoBaroni : RT @toscananotizie: #COVID Domani #9febbraio in #Toscana il #vaccino #AntiCovid #AstraZeneca. Da giovedì #11febbraio #vaccinazioni al via.… -