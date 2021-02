Vaccini, la Lombardia chiede al Cts di valutare il piano Bertolaso. Stop del ministero: ‘Campagna è nazionale’. Fontana: ‘Incredibile’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Ennesimo scontro tra la Lombardia e il ministero della Salute. Il governatore Attilio Fontana ha fatto sapere di aver chiesto al Comitato tecnico scientifico di valutare il piano Vaccini regionale messo a punto da Guido Bertolaso, ma tutto sarebbe stato fermato dal ministero guidato da Roberto Speranza. “Trovo incredibile che il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione”, ha denunciato il presidente. “Il piano era stato inviato ieri, da me e dalla vicepresidente Moratti, come contributo lombardo e best practice da proporre anche a livello nazionale. Il piano vaccinale, coordinato da Guido Bertolaso, si propone infatti di vaccinare 10 milioni di italiani residenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Ennesimo scontro tra lae ildella Salute. Il governatore Attilioha fatto sapere di aver chiesto al Comitato tecnico scientifico diilregionale messo a punto da Guido, ma tutto sarebbe stato fermato dalguidato da Roberto Speranza. “Trovo incredibile che ildella Salute abbia deciso di bloccare la valutazione”, ha denunciato il presidente. “Ilera stato inviato ieri, da me e dalla vicepresidente Moratti, come contributo lombardo e best practice da proporre anche a livello nazionale. Ilvaccinale, coordinato da Guido, si propone infatti di vaccinare 10 milioni di italiani residenti ...

FontanaPres : Incredibile. Il ministero della salute ha bloccato la valutazione del Piano Lombardia per la vaccinazione di massa… - fattoquotidiano : Vaccini, la Lombardia chiede al Cts di valutare il piano Bertolaso. Stop del ministero: ‘Campagna è nazionale’. Fon… - matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - AlBizzotto : RT @FontanaPres: Incredibile. Il ministero della salute ha bloccato la valutazione del Piano Lombardia per la vaccinazione di massa che, ie… - ofresialee : 'la Lombardia che rischia di dover rallentare perché non ha vaccini bastevoli' no dai basta, è troppo, anche le frottole hanno un limite. -