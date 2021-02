Vaccini | infuria lo scontro fra Lombardia e governo | Speranza blocca l’esame del piano di Bertolaso La replica | «Siamo alla follia»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha deciso di stoppare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, delvaccinale di massa anti-Coronavirus firmato da Guidoper conto di Regione. Una scelta che persone vicine all’ex capo della Protezione civile e attuale consulente del Pirellone non esitano a definire incomprensibile: «Fino a ieri tutti scrivevano che ildellanon esisteva. Non solo esiste, ma tutti i dirigenti della Regione lo hanno visto. Ieri è stato inviato per correttezza al Cts in versione riservata, domani verrà presentato ai sindaci e la prossima settimanastampa. Ora però anche noi vogliamo capire cosa fare. Che stiamo aspettando, il parere del Covid-19?...

Ariel2575 : @Gianmar26145917 non solo sui vaccini ,tenta sempre di fargli dire quello che vuole lei e se non lo dice,si infuria. Ridicola - Affaritaliani : Covid, infuria la guerra dei vaccini Ombre sugli accordi con le big pharma -

Elezioni? No, niente voto, dice il presidente, non possiamo perdere quattro mesi mentreil ... Idovranno essere somministrati alla maggior parte possibile della popolazione. Entro ...Mentrela polemica sulle modalità e sui problemi per le prenotazioni online deicovid, oggi l'Apss ha comunicato che si sono concluse le prenotazioni per effettuare la vaccinazione anti covid ...(Adnkronos) Il vaccino anti-Covid prodotto da Johnson & Johnson, che dovrebbe essere il prossimo ad essere autorizzato in Europa e che è molto atteso perc ...Caos in Lombardia. Guido Bertolaso ha messo a punto un piano vaccinale esaltato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: ma il Ministero della Salute ha deciso di bloccarlo.