Vaccini, da sabato via alle somministrazioni per gli over 80 a Napoli (Di martedì 9 febbraio 2021) Scatta sabato a Napoli la campagna vaccinale per gli anziani oltre gli 80 anni. La decisione è stata presa in Regione alla presenza del presidente Vincenzo De Luca. L'Asl Napoli 1 chiuderà entro tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) Scattala campagna vaccinale per gli anziani oltre gli 80 anni. La decisione è stata presa in Regione alla presenza del presidente Vincenzo De Luca. L'Asl1 chiuderà entro tre ...

marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, da sabato via alle somministrazioni per gli over 80 a Napoli - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, da sabato via alle somministrazioni per gli over 80 a Napoli - MediasetTgcom24 : Vaccini, da sabato via alle somministrazioni per gli over 80 a Napoli - occhio_notizie : Vaccini, la Regione Campania accelera: sabato si inizia con gli over 80 - antoniopiu : -