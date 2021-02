Vaccini Covid | il ministro Speranza blocca la valutazione del Cts sul piano Bertolaso E’ scontro con la Lombardia

Leggi su newsmondo

(Di martedì 9 febbraio 2021) E’-Governo sul ‘’. Ilhato ladel Cts. ROMA – E’tra lae il Governo sul. Come riportato da Open, la Regione guidata da Attilio Fontana nei giorni scorsi ha inviato il documento per unadel Cts. Il Comitato tecnico-scientifico doveva esprimersi nella giornata di martedì 9 febbraio, ma il, per motivi non conosciuti, ha chiesto agli esperti di fermare la propria. Una scelta che sembra più ideologica che pandemica. Il braccio di ferro con la...