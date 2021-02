Vaccini anti-Covid | per adeguarli alle varianti ci vorranno quattro mesi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le varianti di Sars-Cov-2 preoccupano gli esperti per la loro maggiore contagiosità e la capacità, nel caso di quelle brasiliane e di quella sudafricana che condividono la mutazione nella posizione 484 della proteina spike, di eludere in parte le difese acquisite superando l’infezione o grazie al vaccino. Per questo le aziende produttrici stanno da una parte conducendo test per capire a quanti ammonti la riduzione dell’efficacia dei loro prodotti e dall’altra stanno mettendo in cantiere gli aggiornamenti, cioè le riformulazioni dei vaccini di cui potremmo forse disporre in autunno. Magari, per le fasce che saranno immunizzate più avanti, per entrambe le dosi o almeno per il richiamo.