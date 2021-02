Vaccini anti-covid: ecco quali categorie avranno la priorità nella seconda fase (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra ritardi e difficoltà, c’è un’Italia che guarda alla seconda fase della campagna di vaccinazioni. Stando al piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2, saranno sei le categorie che avranno la priorità per le somministrazioni. Al primo posto ci saranno i soggetti “estremamente vulnerabili“, ovvero quelle persone che, indipendentemente dall’età, soffrono di particolari patologie. Si tratta, nello specifico, di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido o grave obesità. Seguiranno, nell’ordine: le persone tra 75 e 79 anni; le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra ritardi e difficoltà, c’è un’Italia che guarda alladella campagna di vaccinazioni. Stando al piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2, saranno sei lechelaper le somministrazioni. Al primo posto ci saranno i soggetti “estremamente vulnerabili“, ovvero quelle persone che, indipendentemente dall’età, soffrono di particolari patologie. Si tratta, nello specifico, di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido o grave obesità. Seguiranno, nell’ordine: le persone tra 75 e 79 anni; le ...

RegioneLazio : #vaccini anti #COVID19 : oggi nel Lazio è record di vaccinati. Sono oltre 9 mila le somministrazioni odierne. Per g… - piersileri : Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte p… - FontanaPres : La cronologia del piano Vaccini Anti Covid Lombardia che ieri abbiamo illustrato insieme a Guido Bertolaso. Se le c… - ItaSportPress : Barcellona, il Camp Nou come centro per i vaccini anti-Covid - - Marilenapas : RT @SanitaInf: Nel nostro primo appuntamento della rubrica gestita da Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema, parliamo della necessità di a… -