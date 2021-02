Vaccini, aggiornato il piano nazionale: priorità a malati gravi, forze dell’ordine e insegnanti (Di martedì 9 febbraio 2021) Vaccini, il nuovo piano nazionale per la fase due In vista della seconda fase della campagna vaccinale il piano nazionale messo a punto dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas, è stato aggiornato tenendo conto della riduzione dei Vaccini disponibili nella prima fase di immunizzazione. Il prospetto messo a disposizione delle Regioni (in costante aggiornamento) prevede sei categorie prioritarie a cui somministrare il vaccino, ma la seconda fase scatterà una volta terminata l’immunizzazione degli over 80, iniziata questa settimana insieme a quella delle categorie a rischio, tra cui insegnanti e forze dell’ordine. A queste categorie, per le persone con meno di 55 anni, andrà il vaccino di ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021), il nuovoper la fase due In vista della seconda fase della campagna vaccinale ilmesso a punto dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas, è statotenendo conto della riduzione deidisponibili nella prima fase di immunizzazione. Il prospetto messo a disposizione delle Regioni (in costante aggiornamento) prevede sei categorie prioritarie a cui somministrare il vaccino, ma la seconda fase scatterà una volta terminata l’immunizzazione degli over 80, iniziata questa settimana insieme a quella delle categorie a rischio, tra cui. A queste categorie, per le persone con meno di 55 anni, andrà il vaccino di ...

