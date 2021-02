Vaccinazioni anti Covid, caccia agli spazi Tra le ipotesi il Palacreberg e l’ex Una Hotel (Di martedì 9 febbraio 2021) Coronavirus, l’Ats sta battendo palmo a palmo la provincia per trovare le strutture adatte ad ospitare la fase della campagna vaccinale che riguarderà mezzo milione di bergamaschi. Previsti tre grossi centri, ma non la Fiera di via Lunga. A giorni la decisione. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 febbraio 2021) Coronavirus, l’Ats sta battendo palmo a palmo la provincia per trovare le strutture adatte ad ospitare la fase della campagna vaccinale che riguarderà mezzo milione di bergamaschi. Previsti tre grossi centri, ma non la Fiera di via Lunga. A giorni la decisione.

nzingaretti : Partono dall'@INMISpallanzani le vaccinazioni anti #COVID19 per gli over 80. Il nostro Paese ha bisogno di ricostru… - Agenzia_Ansa : Al via le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 nel Lazio #ANSA - RegLombardia : Presentazione piano vaccinazioni anti covid - reggiotv : «In Calabria le vaccinazioni anti Covid procedono con una lentezza spaventosa. È indispensabile invertire al più… - Travagliato : RT @nzingaretti: Partono dall'@INMISpallanzani le vaccinazioni anti #COVID19 per gli over 80. Il nostro Paese ha bisogno di ricostruire l'e… -