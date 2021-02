Vaccinazione anti-Covid ultraottantenni, domani incontro al Comune (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Convocato dal sindaco Clemente Mastella, domani alle ore 15, si terrà un incontro tra i rappresentanti di Comune, Ordine dei Medici, Asl, Protezione Civile, Croce Rossa e Misericordia per definire una strategia Comune, anche di tipo informativo, che consenta di superare le difficoltà a cui vanno incontro gli ultraottantenni della città che devono sottoporsi alla Vaccinazione anti Covid-19. A seguire (ore 16:30 circa), presso la sala consiliare si terrà una conferenza stampa per illustrare le risultanze dell’incontro L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Convocato dal sindaco Clemente Mastella,alle ore 15, si terrà untra i rappresentdi, Ordine dei Medici, Asl, Protezione Civile, Croce Rossa e Misericordia per definire una strategia, anche di tipo informativo, che consenta di superare le difficoltà a cui vannoglidella città che devono sottoporsi alla-19. A seguire (ore 16:30 circa), presso la sala consiliare si terrà una conferenza stampa per illustrare le risultanze dell’L'articolo proviene da Anteprima24.it.

