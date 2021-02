Usa: Senato di Washington dà il via all’impeachment contro Trump (Di martedì 9 febbraio 2021) Giornata importante oggi quella al Senato degli Stati Uniti, dove sta per aprirsi la formalmente la pratica per l’impeachment nei confronti dell’ex presidente Donald Trump. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Il mandato di Donald Trump è finito con l’arrivo, dopo la vittoria alle elezioni americane di Joe Biden ma l’ex presidente continua a far parlare di sé. Oggi infatti parte la procedura, in modo formale da parte del Senato per l’impeachment a Trump. L’accusa è quella di “incitazione alla violenza contro le istituzioni degli Stati Uniti”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Biden non appoggerà i sauditi nella guerra in Yemen I fatti di Capitol Hill del 6 gennaio sono ancora un ricordo vivido. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e quell’attacco ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Giornata importante oggi quella aldegli Stati Uniti, dove sta per aprirsi la formalmente la pratica per l’impeachment nei confronti dell’ex presidente Donald. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)Il mandato di Donaldè finito con l’arrivo, dopo la vittoria alle elezioni americane di Joe Biden ma l’ex presidente continua a far parlare di sé. Oggi infatti parte la procedura, in modo formale da parte delper l’impeachment a. L’accusa è quella di “incitazione alla violenzale istituzioni degli Stati Uniti”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Biden non appoggerà i sauditi nella guerra in Yemen I fatti di Capitol Hill del 6 gennaio sono ancora un ricordo vivido. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e quell’attacco ha ...

