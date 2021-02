Usa, Impeachment: l’accusa sostiene che contro Trump ci siano fatti concreti e solidi (Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle ultime ore continua a tenere banco il caso di Impeachment contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. l’accusa, in apertura del processo del Senato americano, ha sottolineato come il caso di basi su fatti concreti e solidi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle ultime ore continua a tenere banco il caso dil’ex presidente degli Stati Uniti Donald, in apertura del processo del Senato americano, ha sottolineato come il caso di basi su. SportFace.

Agenzia_Ansa : #Impeachment, #Trump accusato di #altotradimento: 'La sua responsabilità inequivocabile' #Usa #ANSA - KattInForma : Usa: secondo processo di impeachment per Trump in meno di un anno - Lukyluke311 : RT @agambella: ?? #USA Diretta dal Senato, in corso un voto preliminare su impeachment Trump. - marcoranieri72 : RT @agambella: ?? #USA Diretta dal Senato, in corso un voto preliminare su impeachment Trump. - FraLauricella : RT @FedericoRampini: #Usa: al via impeachment contro #Trump per istigazione all'insurrezione. Ma il verdetto preoccupa #Biden -