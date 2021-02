Uomini e Donne, Gemma Galgani con le spalle al muro: ecco il motivo (Di martedì 9 febbraio 2021) Puntata interlocutoria quella andata in onda oggi, 9 febbraio, di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, da un lato la prossimità della scelta di Davide dall’altro il chiarimento definitivo tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. I dettagli Puntata interlocutoria quella del 9 febbraio di “Uomini e Donne” il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Due i temi caldi, da un lato la preparazione della scelta finale di prossimità della scelta di Davide Donadei tra Chiara e Beatrice e dall’altro il chiarimento definitivo tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Vediamo come è andata. Se nel primo caso, come detto, siamo a livello interlocutorio, la scelta verrà comunicata domani, 10 ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Puntata interlocutoria quella andata in onda oggi, 9 febbraio, di, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, da un lato la prossimità della scelta di Davide dall’altro il chiarimento definitivo trae Maurizio Guerci. I dettagli Puntata interlocutoria quella del 9 febbraio di “” il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Due i temi caldi, da un lato la preparazione della scelta finale di prossimità della scelta di Davide Donadei tra Chiara e Beatrice e dall’altro il chiarimento definitivo trae Maurizio Guerci. Vediamo come è andata. Se nel primo caso, come detto, siamo a livello interlocutorio, la scelta verrà comunicata domani, 10 ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - maryrita52 : #pomeriggio5 mi scuso per gli errori nella scrittura,ho 69 anni e purtroppo sto perdendo la vista e presto mi oper… - SunshineMarcoB : Uno che ha trovato l'amore a Uomini e Donne vuole dare a MTR lezioni di stile nel parlare di relazioni sentimentali ?? #GFVIP -