Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è la nuova tronista? I dettagli che riconducono a lei (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare della nuova possibile tronista di Uomini e Donne, lei potrebbe essere Cecilia Zagarrigo. Cosa ha fatto nascere questo sospetto? Il VIDEO di presentazione mostrato sul profilo Instagram del programma. Nella clip appare una ragazza estremamente simile alla Zagarrigo. Seppur il suo volto non si veda, diversi sono i dettagli che sembrano ricondurre a lei. Scopriamo insieme di quali indizi si tratta. Il VIDEO della nuova tronista di Uomini e Donne A breve, anche Sophie Codegoni compirà la sua scelta, la quale ricadrà su Matteo o su Giorgio. A Uomini e Donne, ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare dellapossibiledi, lei potrebbe essere. Cosa ha fatto nascere questo sospetto? Ildi presentazione mostrato sul profilo Instagram del programma. Nella clip appare una ragazza estremamente simile alla. Seppur il suo volto non si veda, diversi sono iche sembrano ricondurre a lei. Scopriamo insieme di quali indizi si tratta. IldelladiA breve, anche Sophie Codegoni compirà la sua scelta, la quale ricadrà su Matteo o su Giorgio. A, ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - Robydaen : RT @deavanth90: @lauraboldrini Uomini che si offendono più per le parole della Boldrini che per la violenza sulle donne: siete parte del pr… - Rossonera18m : @federicar1899 @giubby85 Sì sì conosco anche quel genere di donne ...ma anche gli uomini nn scherzano...in tl tutti… -