Uomini e Donne, anticipazioni del 9 febbraio: Gemma chiude con Maurizio, Armando vuota il sacco su Nicole (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio i telespettatori di canale 5 avranno modo di vedere parte della registrazione effettuata lo scorso 27 gennaio, giorno in cui c’è stata la scelta di Davide Donadei. Cosa ci rivelano le anticipazioni fornite da il portale Il Vicolo delle News? Ovviamente si parlerà di Gemma Galgani che continua ad avere delle perplessità su Maurizio Guerci, ma anche Armando Incarnato ha smascherato la dama Nicole. Trono over: Gemma Galgani sospettosa su Maurizio Guerci Le anticipazioni di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Secondo appuntamento settimanale diContinua la programmazione settimanale di, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio i telespettatori di canale 5 avranno modo di vedere parte della registrazione effettuata lo scorso 27 gennaio, giorno in cui c’è stata la scelta di Davide Donadei. Cosa ci rivelano lefornite da il portale Il Vicolo delle News? Ovviamente si parlerà diGalgani che continua ad avere delle perplessità suGuerci, ma ancheIncarnato ha smascherato la dama. Trono over:Galgani sospettosa suGuerci Ledie ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - Agenzia_Ansa : #Cortina2021 domani SuperG donne, giovedì quello degli uomini. Cambia calendario Mondiali Cortina 2021 Combinata f… - Corriere : «Le femmine sono iene, fanno paura». Il nostro viaggio in incognito tra gli uomini che disprezzano le donne - fullrobyn : RT @BeppeBort: La benedizione contenuta in questo comandamento, posto come un segno e un sigillo sulla nostra vita, è la gioia e la fatica… - infoitcultura : Uomini e Donne, videoclip a “luci rosse” in studio: la decisione della De Filippi -