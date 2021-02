UOMINI E DONNE anticipazioni: ci siamo, DAVIDE fa la sua romantica scelta! (Di martedì 9 febbraio 2021) Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 14,45 su Canale 5 per una nuova puntata di UOMINI e DONNE. Stiamo per vedere l’attesissima scelta di DAVIDE Donadei, il quale prenderà una decisione definitiva su quella che sarà la donna con cui condividerà la vita. Due le ragazze rimaste in gara: Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Un percorso denso di emozioni e sentimenti, definito da molti come il trono più bello della storia del programma. La puntata partirà con un video di ricapitolazione dell’avventura di DAVIDE sul trono. Tanti i momenti che ci hanno fatto piangere e che verranno riproposti sul ledwall. Pochi minuti dopo le ragazze lasceranno lo studio per far si che venga montata la leggendaria sedia della scelta, che in un modo o nell’altro condizionerà la loro vita fuori dal programma. Dopodiché sarà il momento ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 febbraio 2021) Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 14,45 su Canale 5 per una nuova puntata di. Stiamo per vedere l’attesissima scelta diDonadei, il quale prenderà una decisione definitiva su quella che sarà la donna con cui condividerà la vita. Due le ragazze rimaste in gara: Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Un percorso denso di emozioni e sentimenti, definito da molti come il trono più bello della storia del programma. La puntata partirà con un video di ricapitolazione dell’avventura disul trono. Tanti i momenti che ci hanno fatto piangere e che verranno riproposti sul ledwall. Pochi minuti dopo le ragazze lasceranno lo studio per far si che venga montata la leggendaria sedia della scelta, che in un modo o nell’altro condizionerà la loro vita fuori dal programma. Dopodiché sarà il momento ...

