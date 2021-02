Una Vita, anticipazioni spagnole: Bellita aiuterà Margarita (Di martedì 9 febbraio 2021) Margarita Carrion è la new entry di Una Vita e il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere questo controverso personaggio nel corso delle ultime puntate quando la famiglia Dominguez ha finalmente compreso il senso della pellicola che Alfonso Carchano ha girato con Cinta. La giovane, infatti, è stata ingaggiata dal noto produttore per girare un film, ma si è resa conto fin dai primi giorni sul set che l'atteggiamento dell'uomo fosse equivoco e contraddittorio dal momento che l'ha costretta a girare scene incomprensibili senza mostrarle mai il copione. Alla fine, sollecitato dalle riserve di José, Carchano ha acconsentito ad una proiezione pubblica presso il ristorante di Felicia alla presenza dei vicini di Acacias e di una donna misteriosa, Margarita Carrion, in realtà moglie del produttore. Durante l'evento, tutti sono rimasti ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 febbraio 2021)Carrion è la new entry di Unae il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere questo controverso personaggio nel corso delle ultime puntate quando la famiglia Dominguez ha finalmente compreso il senso della pellicola che Alfonso Carchano ha girato con Cinta. La giovane, infatti, è stata ingaggiata dal noto produttore per girare un film, ma si è resa conto fin dai primi giorni sul set che l'atteggiamento dell'uomo fosse equivoco e contraddittorio dal momento che l'ha costretta a girare scene incomprensibili senza mostrarle mai il copione. Alla fine, sollecitato dalle riserve di José, Carchano ha acconsentito ad una proiezione pubblica presso il ristorante di Felicia alla presenza dei vicini di Acacias e di una donna misteriosa,Carrion, in realtà moglie del produttore. Durante l'evento, tutti sono rimasti ...

