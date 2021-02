Una vita, anticipazioni 14-19 febbraio: Susana sparisce, Carchano arrestato (Di martedì 9 febbraio 2021) Una vita continuerà a regalarci colpi di scena anche nelle prossime puntate. Nel dettaglio, negli episodi in onda su Canale 5 dal 14 al 19 febbraio, vedremo che Bellita e Josè denunceranno Alfonso Carchano per diffamazione, facendolo finire in manette. Donna Susana invece, farà perdere le sue tracce, tanto che Rosina e Liberto denunceranno la sua scomparsa alla polizia. Una vita, spoiler al 19 febbraio: José denuncia Carchano In Una vita, Susana sarà talmente felice della sua relazione con Armando che arriverà a regalare degli abiti a Casilda. Ramon e Carmen invece, indagheranno sul motivo per il quale Lolita si sarà mostrata fredda dopo aver ricevuto in dono una culla per il nascituro. Dopo l’anteprima del film, José Miguel deciderà ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) Unacontinuerà a regalarci colpi di scena anche nelle prossime puntate. Nel dettaglio, negli episodi in onda su Canale 5 dal 14 al 19, vedremo che Bellita e Josè denunceranno Alfonsoper diffamazione, facendolo finire in manette. Donnainvece, farà perdere le sue tracce, tanto che Rosina e Liberto denunceranno la sua scomparsa alla polizia. Una, spoiler al 19: José denunciaIn Unasarà talmente felice della sua relazione con Armando che arriverà a regalare degli abiti a Casilda. Ramon e Carmen invece, indagheranno sul motivo per il quale Lolita si sarà mostrata fredda dopo aver ricevuto in dono una culla per il nascituro. Dopo l’anteprima del film, José Miguel deciderà ...

