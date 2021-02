Una Vita, anticipazioni 10 febbraio: Marcia fa un giuramento a Santiago (Di martedì 9 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 10 febbraio: prosegue la vicenda di Marcia e Felipe. Di mezzo continua ad esserci Santiago. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà. Una Vita, anticipazioni 10 febbraio: Marcia vuole salvare Felipe da Santiago e prende una decisione Felipe e Marcia sempre più lontani. Dopo che l’avvocato si è presentato alla pensione per chiedere all’amata di fuggire con lui da Santiago, quest’ultimo vorrebbe fargliela pagare, ma Marcia, per salvare la situazione, gli giura che resterà con lui. Imbarazzante scoperta per Susana L’ex sarta viene a sapere che ad Acacias si spettegola su di lei ed Armando, dopo che si sono baciati in pubblico: cosa farà a questo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 febbraio 2021) Una10: prosegue la vicenda die Felipe. Di mezzo continua ad esserci. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà. Una10vuole salvare Felipe dae prende una decisione Felipe esempre più lontani. Dopo che l’avvocato si è presentato alla pensione per chiedere all’amata di fuggire con lui da, quest’ultimo vorrebbe fargliela pagare, ma, per salvare la situazione, gli giura che resterà con lui. Imbarazzante scoperta per Susana L’ex sarta viene a sapere che ad Acacias si spettegola su di lei ed Armando, dopo che si sono baciati in pubblico: cosa farà a questo ...

