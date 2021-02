“Una porcheria”. Milly Carlucci, colpo pesantissimo da uno che conta. Cosa si dice de Il cantante mascherato (Di martedì 9 febbraio 2021) Proprio durante la giornata di ieri, Milly Carlucci si è occupata di diversità e bullismo. Il mezzo prescelto per comunicare è un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Durante il lungo intervento la conduttrice de Il cantante mascherato ha dichiarato: “Se mettiamo una croce addosso a qualcuno, quella croce diventa un peso e quella persona si sentirà schiacciata, umiliata e impotente. I gruppi a volte tendono a diventare delle gang”. Nel frattempo Milly Carlucci non si perde d’animo e lavora incessantemente per la preparazione della terza puntata de Il cantante mascherato, che andrà in onda come sempre in prima serata su Rai1 venerdì prossimo, 12 febbraio, a partire dalle 21.25. QualCosa però nel frattempo è accaduto, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Proprio durante la giornata di ieri,si è occupata di diversità e bullismo. Il mezzo prescelto per comunicare è un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Durante il lungo intervento la conduttrice de Ilha dichiarato: “Se mettiamo una croce addosso a qualcuno, quella croce diventa un peso e quella persona si sentirà schiacciata, umiliata e impotente. I gruppi a volte tendono a diventare delle gang”. Nel frattemponon si perde d’animo e lavora incessantemente per la preparazione della terza puntata de Il, che andrà in onda come sempre in prima serata su Rai1 venerdì prossimo, 12 febbraio, a partire dalle 21.25. Qualperò nel frattempo è accaduto, un ...

Gianluc51789947 : @StefanoDonati27 “Concordato in partenza”........incredibile come si sia metabolizzata una porcheria simile senza s… - giusepperofran1 : @myrtamerlino @Ariachetira È affidabile come la svolta che avete fatto voi giornalisti beatificando Draghi, oggi il… - pitinca : @LegaSalvini anche #Salvini è una porcheria eppure lo vediamo dire cazzate ogni giorno. facciamocene una ragione. - E_Modotti : Quindi insomma film e vino per scopare costo indicativo se proprio non volete fare gli spilorci 15 euro e non bevete neanche una porcheria - ButPink8 : @ExRumelia @bibby74 Io ti amo, davvero! ?? La penso esattamente come te! Mai vista una porcheria simile! -