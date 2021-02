Una Norma per la tavola Unesco, la pasta vuole essere patrimonio (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Sogna scenari incantevoli e prestigiosi Giovanni Trimboli, segretario provinciale dei ristoratori della Fipe-Confcommecio nell'immaginare l'Etna, il mare e la pasta alla Norma. Ecco perché l'idea è diventata un progetto: mettere sulla 'tavola' dell'Unesco l'irresistibile prelibatezza che in fondo racconta un mondo vasto, per ottenere il riconoscimento di patrimonio culturale gastronomico. "Questa è una cosa molto seria - sottolinea Trimboli ad AGI - l'iter è molto lungo, per la pizza sono stati necessari dieci anni, noi invece puntiamo a un percorso di approvazione entro un paio di stagioni. Significherebbe ottenere una risonanza mondiale. Ma per ottenere il riconoscimento è necessario il lavoro di tutti, non solo quello dei ristoratori. Penso a un tavolo di lavoro cui possa sedere il mondo della cultura, della ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Sogna scenari incantevoli e prestigiosi Giovanni Trimboli, segretario provinciale dei ristoratori della Fipe-Confcommecio nell'immaginare l'Etna, il mare e la pasta alla. Ecco perché l'idea è diventata un progetto: mettere sulla '' dell'l'irresistibile prelibatezza che in fondo racconta un mondo vasto, per ottenere il riconoscimento diculturale gastronomico. "Questa è una cosa molto seria - sottolinea Trimboli ad AGI - l'iter è molto lungo, per la pizza sono stati necessari dieci anni, noi invece puntiamo a un percorso di approvazione entro un paio di stagioni. Significherebbe ottenere una risonanza mondiale. Ma per ottenere il riconoscimento è necessario il lavoro di tutti, non solo quello dei ristoratori. Penso a un tavolo di lavoro cui possa sedere il mondo della cultura, della ...

Marcozanni86 : Poveri funzionari della DG Trade, hanno passato una vita a segnalare infrazioni sulla concorrenza e ora gli fanno i… - sulsitodisimone : Una Norma per la tavola Unesco, la pasta vuole essere patrimonio - LnmMIAMI : RT @Agenzia_Italia: Una Norma per la tavola Unesco, la pasta vuole essere patrimonio - frmnhl : @diariodiunsott1 Io non riesco proprio a capire perché di norma se qualcuno mi piace i complimenti non glieli facci… - Agenzia_Italia : Una Norma per la tavola Unesco, la pasta vuole essere patrimonio -