Una foto e una principessa. Eswatini nello scontro tra Usa e Cina per il 5G (Di martedì 9 febbraio 2021) C'è un piccolo regno nell'entroterra dell'Africa meridionale, confinante con il Mozambico, in mezzo allo scontro tra gli Stati Uniti e la Cina per la tecnologia 5G. Tutto è cominciato alla fine del mese scorso, quando la monarchia di Eswatini fece un passo indietro alla promessa, fatta due settimane prima, di aderire all'iniziativa americana "Clean Network" dell'amministrazione di Donald Trump contro le società di tecnologia cinese. Secondo l'edizione sudafricana del sito Business Insider il Paese spiegava la decisione con "problemi di legittimità che circondano il processo di approvazione del documento". La pubblicazione TechCentral sostiene che ad annullare l'annuncio è stata la principessa Sikhanyiso Dlamini, la figlia più grande del monarca assoluto Re Mswati III e la donna di potere del Paese (nella ...

