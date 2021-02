Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 9 febbraio: Nunzio rischia grosso (Di martedì 9 febbraio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 9 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3? Nunzio ha dei pesanti debiti sulle sue spalle. Se non risolve, a farne le spese sarà qualcuno a lui molto caro. Intanto Franco ha dei sospetti: teme, a ragione, che il figlio adottivo si sia cacciato in nuovi guai. Delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021)“Unal”, puntata del 92021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3?ha dei pesanti debiti sulle sue spalle. Se non risolve, a farne le spese sarà qualcuno a lui molto caro. Intanto Franco ha dei sospetti: teme, a ragione, che il figlio adottivo si sia cacciato in nuovi guai. Delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza Articolo completo: dal blog SoloDonna

