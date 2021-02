"Un male aggressivo, un melanoma maligno". La Clerici e il racconto straziante sul suo passato (Di martedì 9 febbraio 2021) Confessione dolorosa per Antonella Clerici. La conduttrice di Rai 1 si è raccontata a cuore aperto a DiPiù Tv. Qui la Clerici, tornata con È sempre mezzogiorno, ha parlato della scomparsa prematura della madre: “Aveva un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz'altro vissuto di più e meglio”. Poi la conduttrice di viale Mazzini ha virato su Domenica In svelando un retroscena che in pochissimi conoscono. La Clerici fa infatti un passo indietro al 2008 quando Sandra Mondaini gli diede il mandato di ambasciatrice dell'Airc dicendole: “Farai un ottimo lavoro. Incarico che devi prendere con coscienza e forza”. Per Antonella Clerici “fu un regalo” e un “onore straordinario”. Segreto del suo successo? "Parlo direttamente ai miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Confessione dolorosa per Antonella. La conduttrice di Rai 1 si è raccontata a cuore aperto a DiPiù Tv. Qui la, tornata con È sempre mezzogiorno, ha parlato della scomparsa prematura della madre: “Aveva unmolto, un. Oggi avrebbe senz'altro vissuto di più e meglio”. Poi la conduttrice di viale Mazzini ha virato su Domenica In svelando un retroscena che in pochissimi conoscono. Lafa infatti un passo indietro al 2008 quando Sandra Mondaini gli diede il mandato di ambasciatrice dell'Airc dicendole: “Farai un ottimo lavoro. Incarico che devi prendere con coscienza e forza”. Per Antonella“fu un regalo” e un “onore straordinario”. Segreto del suo successo? "Parlo direttamente ai miei ...

