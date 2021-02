Un anno di pandemia nel mondo della scuola: la lettera di una docente sannita (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 8 minutiE’ passato ormai un intero anno solare dall’inizio della pandemia ed i giorni passati tra i banchi da parte degli studenti sono davvero pochissimi. La docente sannita, Teresa Simeone, ha analizzato cronologicamente tutte le fasi pandemiche, connettendole ai vari momenti di un anno scolastico, esami compresi. Di seguito la sua lettera: “Quando, un anno fa, è scoppiata la pandemia, siamo precipitati in un baratro di cui non riuscivamo a vedere il fondo ma da cui pensavamo che nel giro di qualche mese, anche se faticosamente, saremmo usciti. Immediatamente fu chiaro che, a causa del lockdown, avremmo vissuto un tempo sospeso e una scuola deprivata di socialità. Il primo pensiero è stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 8 minutiE’ passato ormai un interosolare dall’inizioed i giorni passati tra i banchi da parte degli studenti sono davvero pochissimi. La, Teresa Simeone, ha analizzato cronologicamente tutte le fasi pandemiche, connettendole ai vari momenti di unscolastico, esami compresi. Di seguito la sua: “Quando, unfa, è scoppiata la, siamo precipitati in un baratro di cui non riuscivamo a vedere il fondo ma da cui pensavamo che nel giro di qualche mese, anche se faticosamente, saremmo usciti. Immediatamente fu chiaro che, a causa del lockdown, avremmo vissuto un tempo sospeso e unadeprivata di socialità. Il primo pensiero è stato ...

