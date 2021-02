Ultimo giorno di consultazioni | Leu dice sì | anche Berlusconi all’incontro con Draghi

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Al via l’ultimo giorno di consultazioni con i partiti per il premier incaricato Mario Draghi. Dopo gli incontri di ieri con i gruppi minori, oggi è il turno dei ‘big’. Il calendario prevede alle ore 11 il gruppo Europeisti-Maie-Cd Senato, alle 11.45 Leu, alle 12 e 30 Iv e Psi, alle 13 e 15 Fdi, alle 15 il Pd, alle 15.45 Fi e Udc, alle 16.30 Lega, alle 17.15 il M5s.

factanza : ???? Ultimo giorno di consultazioni. Oggi il presidente incaricato Mario #Draghi incontrerà tutti gli esponenti dei… - Xyz29503849 : RT @Ania_________: #AtlanteLetterario #CasaLettori @CasaLettori @LibriAmati E quando verrà il giorno dell’ultimo mio viaggio, e salperà… - LaPresse_news : Secondo e ultimo giorno di #consultazioni, #Draghi vede i big. #Berlusconi a Roma ?? LA DIRETTA ?? #lapresse - Hi_brothers : RT @Tiennetti: Ho bisogno di aiuto! Questo signore era un mio Prof delle superiori, deceduto qualche giorno fa. Sembra fosse completamente… - GiocoNews_it : #Governo #Draghi: primo programma e ultimo giorno di consultazioni, con i risvolti sui giochi -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo giorno

... l'iniziativa Conoscere per non dimenticare , per celebrare ildel ricordo, "al fine di ... vigile del fuoco ausiliario,degli uomini che videro risalire i corpi degli italiani innocenti. ...Effettuare la prenotazione obbligatoria dell'ascesa e/o del pranzo entro la mezzanotte del... Orari di apertura: l a prima partenza è fissata alle 8.30 e l'ritorno da Punta Helbronner ...Covid, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, si dice pessimista sulla circolazione del virus: «Aperture nel Dpcm marzo? È presto, il ...Arriva oggi, martedì 9 febbraio, la prima fornitura del vaccino anti-Covid di AstraZeneca in Toscana. La conferma dell’arrivo consente alla Regione di anticipare, rispetto a quanto già annunciato, l’a ...