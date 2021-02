Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.00 – Luciano Moggi dice la sua sulla lotta Scudetto – «Credo che alla fine vincerà l’Inter, anche se dovrà vedersela con la Juventus. I bianconeri sono partiti male a causa del cambio allenatore, ma ora sono tornati in corsa». Ore 22.00 – Okaka e il ritorno in Nazionale – «Tornare in Nazionale è stato incredibile per me, nessuno può capire cosa abbia significato. Le persone a Udine mi hanno aiutato molto fin dal primo giorno e ho ripreso fiducia in me stesso». Ore 21.00 – Cagliari, esami per Lykogiannis – Il terzino è rimasto a riposo: gli esami strumentali hanno escluso complicazioni, si tratta solo di una forte contusione. Le sue condizioni, a ogni modo, verranno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.00 – Luciano Moggi dice la sua sulla lotta Scudetto – «Credo che alla fine vincerà l’Inter, anche se dovrà vedersela con la Juventus. I bianconeri sono partiti male a causa del cambio allenatore, ma ora sono tornati in corsa». Ore 22.00 – Okaka e il ritorno in Nazionale – «Tornare in Nazionale è stato incredibile per me, nessuno può capire cosa abbia significato. Le persone a Udine mi hanno aiutato molto fin dal primo giorno e ho ripreso fiducia in me stesso». Ore 21.00 – Cagliari, esami per Lykogiannis – Il terzino è rimasto a riposo: gli esami strumentali hanno escluso complicazioni, si tratta solo di una forte contusione. Le sue condizioni, a ogni modo, verranno ...

