Uccise di botte il piccolo Giuseppe | la sentenza per la madre e il patrigno

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ergastolo confermato per il compagno di Valentina Casa cheilDorice picchiandolo selvaggiamente. Sconcertati i giudici della Terza Corte D’Assise alla triste vicenda avvenuta nel gennaio del 2019, dove G.D. e la sorellina, sette e otto anni, furono massacrati selvaggiamente died ilnon riuscì a sopravvivere. Il carnefice, ilTony Essobti Badre è stato condannato per la violenza inaudita all’ergastolo mentre labiologica dei due bambini, Valentina Pace, a 6 anni di reclusione a causa della sua totale incapacità di opporsi alla violenza del compagno e la sua servilità ed abnegazione dei confronti dell’assassino. LEGGI ANCHE >>> Ilcome ...

Wolf46661569 : Be' ... tenendo conto che la metà delle vittime sono state uccise, stuprate, molestare, ammazzate di botte a pugni… - leiballa2pac : non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte </3 -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise botte

La Sicilia

...e le Storie Tese - Ferdinand Gamper scese in città con un piccolo fucile da bracconiere ed... Tra le vittime ci fu anche il maresciallo dei carabinieri Guerrino, intervenuto sul posto. ...Invece era nascosto sotto il suo fienile e sparò ancora una volta: il maresciallo Guerrino, di San Genesio, venne colpito al volto da un proiettile e morirà poche ore dopo in ospedale a ...Ergastolo confermato per il compagno di Valentina Casa che uccise il piccolo Giuseppe Dorice picchiandolo selvaggiamente.Ergastolo confermato per il compagno di Valentina Casa che uccise il piccolo Giuseppe Dorice picchiandolo selvaggiamente.