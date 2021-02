Uber Office - Esteso il servizio per gli spostamenti di lavoro

(Di martedì 9 febbraio 2021)verràfino al 5 marzo 2021: lo specialedi mobilità, dedicato agliper esigenze lavorative nelle città di Milano e Roma, verrà infatti prorogato in seguito ai dati positivi registrati nelle ultime settimane. In crescita. Nella seconda metà di gennaio, anche per effetto della pandemia sulle abitudini di spostamento e sull'utilizzo dei mezzi pubblici delle utenze cittadine,ha registrato una crescita del 60%: nelle fasce orarie coperte, ilcostituisce il 45% circa delle corse complessive proposte dall'azienda nei due Comuni. Con il passaggio in zona gialla, la prima settimana di febbraio ha a sua volta fatto segnare un ulteriore aumento del 15%. In particolare, la società ha registrato che il ...

ferpress : #Uber Office: esteso fino al #5marzo il servizio dedicato a chi ha necessità di spostarsi per esigenze lavorative… - ilSaronno : Zona gialla, Milano torna a muoversi anche con Uber Office -

Ultime Notizie dalla rete : Uber Office

ilSaronno

The Building was named the world's most popular travel destination in a study conducted byand ... (NYSE: ESRT) owns, manages, operates, acquires and repositionsand retail properties in ......1 miliardi di dollari di, nel maggio 2019. Il valore raggiunto si avvicina a quello stimato ... ha affermato Gary Dugan, amministratore delegato del Global Ciodi Singapore. "Con il mondo ...(FERPRESS) – Roma, 9 FEB – Con l’allentamento delle restrizioni, gli italiani si stanno rimettendo in moto. A Milano e Roma, in particolare, lo testimoniano i dati dell’utilizzo di Uber Office, il ser ...L’offerta di ride hailing dedicata agli spostamenti per esigenze lavorative ha registrato un crescente successo dalla seconda metà di gennaio in avanti ...