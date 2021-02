Trump, l’impeachment arriva al Senato. Star del partito o ex presidente da abbandonare: il dilemma dei repubblicani (Di martedì 9 febbraio 2021) Inizia oggi al Senato degli Stati Uniti il processo contro Donald Trump. Si tratta della seconda richiesta di impeachment per l’ex presidente. L’accusa, formalizzata dalla Camera, è quella di «incitamento all’insurrezione». Trump si sarebbe reso responsabile di «gravi crimini e misfatti», invitando i suoi supporters a compiere atti di violenza contro il governo degli Stati Uniti. Nell’accusa sono citate le affermazioni menzognere di Trump sulle frodi elettorali, la richiesta al segretario di stato della Georgia di falsificare il risultato elettorale, infine la richiesta ai supporters di assaltare il Congresso il 6 gennaio, mentre deputati e Senatori erano impegnati a certificare il risultato delle presidenziali. L’articolo dell’impeachment (passato alla Camera con 232 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Inizia oggi aldegli Stati Uniti il processo contro Donald. Si tratta della seconda richiesta di impeachment per l’ex. L’accusa, formalizzata dalla Camera, è quella di «incitamento all’insurrezione».si sarebbe reso responsabile di «gravi crimini e misfatti», invitando i suoi supporters a compiere atti di violenza contro il governo degli Stati Uniti. Nell’accusa sono citate le affermazioni menzognere disulle frodi elettorali, la richiesta al segretario di stato della Georgia di falsificare il risultato elettorale, infine la richiesta ai supporters di assaltare il Congresso il 6 gennaio, mentre deputati eri erano impegnati a certificare il risultato delle presidenziali. L’articolo del(passato alla Camera con 232 ...

