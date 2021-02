Trump dice addio al sindacato che voleva espellerlo: la lettera di un bimbo mai cresciuto (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo i disordini del 6 gennaio a Capitol Hill, la Screen Actors Guild, Confederazione americana degli artisti televisivi e radiofonici (Sag-Aftra), si apprestava a valutare il comportamento tenuto del suo associato, Donald Trump, nel corso degli ultimi mesi e, il 19 gennaio, la direzione del sindacato affidava al comitato disciplinare una decisione in seguito alle violazioni del regolamento sottoscritto da tutti gli associati. In particolare le accuse rivolte a Trump menzionavano il suo ruolo nell’incitare l’attacco al Campidoglio e nel sostenere una sconsiderata campagna di disinformazione volta a screditare e, in ultima analisi, minacciare la sicurezza dei giornalisti, molti dei quali membri del Sag-Aftra. Le gravi accuse avrebbero comportato l’espulsione dal sindacato, ma il provvedimento del comitato disciplinare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo i disordini del 6 gennaio a Capitol Hill, la Screen Actors Guild, Confederazione americana degli artisti televisivi e radiofonici (Sag-Aftra), si apprestava a valutare il comportamento tenuto del suo associato, Donald, nel corso degli ultimi mesi e, il 19 gennaio, la direzione delaffidava al comitato disciplinare una decisione in seguito alle violazioni del regolamento sottoscritto da tutti gli associati. In particolare le accuse rivolte amenzionavano il suo ruolo nell’incitare l’attacco al Campidoglio e nel sostenere una sconsiderata campagna di disinformazione volta a screditare e, in ultima analisi, minacciare la sicurezza dei giornalisti, molti dei quali membri del Sag-Aftra. Le gravi accuse avrebbero comportato l’espulsione dal, ma il provvedimento del comitato disciplinare, ...

