Troppi casi Covid, il sindaco di Cellole chiude la scuola. Vietato anche il Carnevale (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCellole (Ce) – Stretta del sindaco di Cellole, Guido Di Leone, per limitare i contagi da Covid-19. In questi ultimi giorni si sono verificati diversi casi, tra alunni e personale, nella scuola secondaria “Serao-Fermi” e quindi il primo cittadino ha deciso di chiudere il plesso fino al 13 febbraio. Le lezioni proseguiranno comunque con la didattica a distanza, come da protocollo scolastico e la ripresa delle attività in presenza è fissata per dopo Carnevale, quindi mercoledì 17 febbraio (15 e 16 sono già giorni di chiusura così come da calendario scolastico). L’amministrazione nei prossimi giorni continuerà a monitorare con attenzione la situazione degli altri plessi scolastici cittadini pronta ad assumere i provvedimenti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Stretta deldi, Guido Di Leone, per limitare i contagi da-19. In questi ultimi giorni si sono verificati diversi, tra alunni e personale, nellasecondaria “Serao-Fermi” e quindi il primo cittadino ha deciso dire il plesso fino al 13 febbraio. Le lezioni proseguiranno comunque con la didattica a distanza, come da protocollo scolastico e la ripresa delle attività in presenza è fissata per dopo, quindi mercoledì 17 febbraio (15 e 16 sono già giorni di chiusura così come da calendario scolastico). L’amministrazione nei prossimi giorni continuerà a monitorare con attenzione la situazione degli altri plessi scolastici cittadini pronta ad assumere i provvedimenti ...

GiuseppeMatarr4 : @MilkoSichinolfi In certi casi più che di coerenza bisognerebbe parlare di igiene mentale ed etica. Troppi a sinis… - JDAA_dalPozzo : @RealBarlafuss @PBerizzi @Anpinazionale @repubblica 2/2 che in troppi casi anche personali. Immagino Lei abbia sent… - lamente2019 : Soltanto un patto di complicità di fatti illeciti, ognuno ha commesso un peccato e in questi casi conviene fingere… - LuigiF97101292 : RT @starfighter_68: Ripeto sono troppi casi e troppo sospetti, c'è qualcosa che non va -