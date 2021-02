Trento-Novosibirsk oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 volley (Di martedì 9 febbraio 2021) Itas Trentino-Lokomotiv Novosibirsk sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la Pool E di Champions League maschile 2020/2021. La formazione di Lorenzetti è pronta ad aprire il secondo torneo valido per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Nella “bolla” di Friedrichshafen, in Germania, i primi avversari dei trentini saranno i russi del Novosibirsk. Dopo le tre vittorie ottenute nelle gare casalinghe di andata, Trento vuole assicurarsi il passaggio ai quarti di finale conquistando altri due successi. Obiettivo tre punti dunque contro la compagine russa, che all’andata è uscita sconfitta solamente al tie-break. REGOLAMENTO: ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Itas Trentino-Lokomotivsarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la Pool E dimaschile. La formazione di Lorenzetti è pronta ad aprire il secondo torneo valido per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Nella “bolla” di Friedrichshafen, in Germania, i primi avversari dei trentini saranno i russi del. Dopo le tre vittorie ottenute nelle gare casalinghe di andata,vuole assicurarsi il passaggio ai quarti di finale conquistando altri due successi. Obiettivo tre punti dunque contro la compagine russa, che all’andata è uscita sconfitta solamente al tie-break. REGOLAMENTO: ...

