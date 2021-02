Trento-Lokomotiv Novosibirsk oggi | Champions League volley | orario | tv | programma | streaming

(Di martedì 9 febbraio 2021)è pronta a rituffarsi nell’avventura delladi. I dolomitici esordiranno, alle ore 17.00 a Friedrichshafen in Germania, contro la. Sfida molto insidiosa contro la squadra campione in carica della SuperLiga russa che all’andata riuscì a portarsi sul 2-0 prima di subire la rimonta dei trentini, privi allora dei due palleggiatori. Angelo Lorenzetti si affiderà come di consueto alle sue bocche di fuoco Nimir-Abdel Aziz, Dick Kooy e Lucarelli, oltre che ai centrali Lisinac e Marko Podrascanin, che ha saltato per un piccolo risentimento la sfida di sabato sera contro Ravenna. In regia Giannelli, il libero sarà Rossini. Laschiacciatore fa leva sul serbo Marko ...

Ultime Notizie dalla rete : Trento Lokomotiv

Corriere dello Sport

PRIMO AVVERSARIO:NOVOSIBIRSK (9 febbraio, ore 17) Vincere le due partite con il maggior ... nella bolla di. Questo l'imperativo del Club russo per proseguire la corsa in CEV ...Il primo impegno è in programma per martedì 9 febbraio alle ore 17 contro i russi del... giocato questa sera alla BLM Group Arena di. Itas Trentino - Consar Ravenna 3 - 1 (25 - 19, 23 ...Trento. Vittoria e regular season chiusa in terza posizione. L’Itas Trentino ha chiuso sabato la regular season regolando per 3-1 Ravenna e poi, di corsa, è partita per la Germania, ...MODENA - Dopo le eccellenti prestazioni nei raggruppamenti di andata, valse i primi posti delle classifiche, le italiane hanno rimarcato anche in Europa il valo ...