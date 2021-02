Trasporti Parrucci PD | “Crisi economica colpisce anche i tassisti romani”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021) POLITICA ROMA – “Non bastava il drammatico calo del fatturato dovuto all’emergenza Covid-19, ora sulla categoria deisi abbattela disorganizzazione della giunta capitolina”. È quanto dichiara in una nota Daniele, responsabile Politiche del Lavoro del PD Roma. “Gli operatori del settore, infatti, hanno avanzato al Campidoglio la possibilità di supportare il trasporto pubblico di linea in vista della riapertura delle scuole. Una misura che avrebbe avuto una duplice finalità: da una parte contribuire al miglioramento del piano mobilità connesso alla pandemia e dall’altra parte un ritorno economico per iche in questa fase di emergenza sanitaria hanno registrato una forte riduzione del proprio fatturato. Purtroppo ancora una volta dall’Amministrazione comunale non è ...