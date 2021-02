Trasparenza e anti-corruzione. Il primato di Leonardo tra i big della Difesa (Di martedì 9 febbraio 2021) L’italiana Leonardo è l’azienda della Difesa che rispetta più e meglio al mondo gli impegni pubblici di anti-corruzione e Trasparenza. Un primato condiviso con la sola americana Raytheon Technologies, davanti ad altre 132 aziende, tra cui figurano tutti i maggiori attori della Difesa, occidentali e non solo. A certificarlo è Transaparency International, l’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Berlino, impegnata combattere la corruzione su scala globale mediante un’attenta attività di monitoraggio. L’ANALISI Dopo un accurato processo d’analisi di oltre due anni sulle principali realtà del settore “Difesa e sicurezza” al mondo, l’organizzazione ha pubblicato oggi i ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) L’italianaè l’aziendache rispetta più e meglio al mondo gli impegni pubblici di. Uncondiviso con la sola americana Raytheon Technologies, davad altre 132 aziende, tra cui figurano tutti i maggiori attori, occidentali e non solo. A certificarlo è Transaparency International, l’organizzazione internazionale non governativa, con sede a Berlino, impegnata combattere lasu scala globale mediante un’attenta attività di monitoraggio. L’ANALISI Dopo un accurato processo d’analisi di oltre due anni sulle principali realtà del settore “e sicurezza” al mondo, l’organizzazione ha pubblicato oggi i ...

PLTV_it : Facile,it e Anti Trust: ” il nostro Operato si basa sulla Totale Trasparenza e Tutela del Consumatore” - preuniop : Leonardo: primi nel Defence Company Index 2020 di Transparency International per trasparenza e anticorruzione Leon… - preuniop : Leonardo: primi nel Defence Company Index 2020 di Transparency International per trasparenza e anticorruzione Leon… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Il Gruppo Leonardo ha raggiunto il livello più alto del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Tr… - reportdifesa : Roma. Il Gruppo Leonardo ha raggiunto il livello più alto del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corpor… -