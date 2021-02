Traffico di rifiuti (anche radioattivi), fatture false e riciclaggio: 18 arresti per associazione mafiosa (Di martedì 9 febbraio 2021) Il business di rifiuti, anche radioattivi, era la principale attività di un gruppo di persone finite nel mirino della Dda di Milano. Dieci persone sono finite in carcere e otto ai domiciliari per associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, autoriciclaggio, usura ed estorsione. L’operazione condotta dal Gico della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile di Lecco ha coinvolto tre regioni, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, ha portato anche al sequestro di un carico di rifiuti radioattivi. Alla guida del gruppo Cosimo Vallelonga, esponente di spicco dell’ndrangheta è già condannato. Durante l’operazione sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Il business di, era la principale attività di un gruppo di persone finite nel mirino della Dda di Milano. Dieci persone sono finite in carcere e otto ai domiciliari perper delinquere di tipo mafioso eper delinquere finalizzata alillecito di, frode fiscale, auto, usura ed estorsione. L’operazione condotta dal Gico della Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile di Lecco ha coinvolto tre regioni, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, ha portatoal sequestro di un carico di. Alla guida del gruppo Cosimo Vallelonga, esponente di spicco dell’ndrangheta è già condannato. Durante l’operazione sono ...

matteosalvinimi : 18 arresti per stroncare gli affari della 'ndrangheta tra estorsioni e traffico di rifiuti: grazie a Forze dell’Ord… - GDF : #GDF #Milano #Lecco e @poliziadistato Operazione “CARDINE METALMONEY”. Sgominata associazione per #delinquere final… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta, 18 arresti tra #Milano e #Lecco. Indagine della Dda per associazione di tipo mafioso e traffico illeci… - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: 18 arresti per stroncare gli affari della 'ndrangheta tra estorsioni e traffico di rifiuti: grazie a Forze dell’Ordine… - mirellaladini : RT @matteosalvinimi: 18 arresti per stroncare gli affari della 'ndrangheta tra estorsioni e traffico di rifiuti: grazie a Forze dell’Ordine… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico rifiuti Tir con 16 tonnellate di rame trinciato Traffico illecito di rifiuti: 18 arresti

L'operazione tra Milano e Lecco. Sottoposto a sequestro anche un pericoloso carico di rifiuti radioattivi, composto da 16 tonnellate di rame trinciato, proveniente dalla provincia di Bergamo, e bloccato dalla Polizia stradale di Brescia nel maggio 2018.

Municipale di Signa, nel 2020 sanzioni al - 36%

...del territorio attraverso il monitoraggio per il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti ...sono state anche approntate delle modifiche alla viabilità con lo scopo di decongestionare il traffico ...

Traffico di rifiuti: 18 arresti tra Lombardia, Liguria ed Emilia TGCOM 'Ndrangheta: spunta nome presidente Donne impresa Lombardia

'Ndrangheta: spunta nome presidente Donne impresa Lombardia. Atti, Elena Ghezzi non indagata aveva rapporti con Vallelonga MILANO, 09 FEB - Cosimo Vallelonga, 72 anni, boss della 'ndrangheta in Lomb ...

'Ndrangheta: rifiuti; arrestato, ho sparato solo a dito piede

MILANO, 09 FEB - "Gli ho sparato solo a un dito (...) Ho sparato giù e c'era il piede". E' così che Paolo Valsecchi, uno degli uomini di fiducia di Cosimo Vallelonga, storico boss della 'ndrangheta in ...

L'operazione tra Milano e Lecco. Sottoposto a sequestro anche un pericoloso carico diradioattivi, composto da 16 tonnellate di rame trinciato, proveniente dalla provincia di Bergamo, e bloccato dalla Polizia stradale di Brescia nel maggio 2018....del territorio attraverso il monitoraggio per il contrasto allo smaltimento illecito dei...sono state anche approntate delle modifiche alla viabilità con lo scopo di decongestionare il...'Ndrangheta: spunta nome presidente Donne impresa Lombardia. Atti, Elena Ghezzi non indagata aveva rapporti con Vallelonga MILANO, 09 FEB - Cosimo Vallelonga, 72 anni, boss della 'ndrangheta in Lomb ...MILANO, 09 FEB - "Gli ho sparato solo a un dito (...) Ho sparato giù e c'era il piede". E' così che Paolo Valsecchi, uno degli uomini di fiducia di Cosimo Vallelonga, storico boss della 'ndrangheta in ...