Tra i candidati per il ministero della Salute ci sono anche virologi, ma Speranza resta un’opzione (Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre continua il totoministri per il governo Draghi, si avanzano ipotesi per il ministero della Salute. Il ministero rimarrà di cruciale importanza per ancora molto tempo, a causa della pandemia, per questo si parla anche di tecnici esperti in virologia per il nuovo esecutivo. Da Antonella Viola a Massimo Galli ad Andrea Crisanti, sono vari i nomi dei noti virologi che vengono menzionati come possibili successori di Roberto Speranza. >> Via libera agli anticorpi monoclonali: gestione al commissario Arcuri Roberto Speranza Per l’esecutivo Draghi, la riconferma di Roberto Speranza alla Salute resta un’opzione possibile. Il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre continua il totoministri per il governo Draghi, si avanzano ipotesi per il. Ilrimarrà di cruciale importanza per ancora molto tempo, a causapandemia, per questo si parladi tecnici esperti ina per il nuovo esecutivo. Da Antonella Viola a Massimo Galli ad Andrea Crisanti,vari i nomi dei notiche vengono menzionati come possibili successori di Roberto. >> Via libera agli anticorpi monoclonali: gestione al commissario Arcuri RobertoPer l’esecutivo Draghi, la riconferma di Robertoallapossibile. Il ...

bolognabasket : Gianni Petrucci tra i candidati al Ministero dello Sport - OlivieriPietro : RT @GiornataLa: DONALD TRUMP CANDIDATO AL NOBEL PER LA PACE: nessuna guerra iniziata durante la sua amministrazione. Il comitato del Premio… - GiornataLa : DONALD TRUMP CANDIDATO AL NOBEL PER LA PACE: nessuna guerra iniziata durante la sua amministrazione. Il comitato de… - Rugbymeet : La lista completa dei 5?? candidati alla presidenza Fir ???? Bocciata la candidatura di De Anna. Gli ex azzurri Berga… - piazzasalento : Le elezioni a Nardò, aumentano i candidati Sindaco ai nastri di partenza. Tra annunci e colpi bassi ??… -