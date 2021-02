Torre del Greco | pusher pluricondannato scovato e preso in casa con armi e droga | IL NOME

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nell’abitazione adeldel 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti, sono state ritrovate. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia diAnnunziata (Napoli) hanno rintracciato ed arrestato adel(Napoli) Vincenzo Cirillo, 41 anni già noto alle forze dell’ordine per

vladiluxuria : Spero trovino presto i ragazzi che hanno teso un agguato vigliacco contro una trans a Torre del Greco. Se dicessi c… - EnricoGwozdz : RT @YourAbruzzo: Il Castello Cantelmo si affaccia sulle Gole di Popoli, avvolto nella nebbia. Di questa imponente struttura restano i ruder… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Caso Covid negli Uffici del Giudice di Pace: scatta la chiusura a Torre Annunziata - gp_panky74 : RT @vladiluxuria: Spero trovino presto i ragazzi che hanno teso un agguato vigliacco contro una trans a Torre del Greco. Se dicessi che man… - ottopagine : Ancora una vittima Covid a Torre del Greco #TorredelGreco -

Ultime Notizie dalla rete : Torre del

APPROFONDIMENTI I CONTROLLIGreco, scoperto con domentiper l'espatrio falsi,... LA DROGA Pomigliano, scoperti crack e cocainain casa di un 27enne incensurato I CONTROLLI Giugliano, officina ...Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di uno specifico servizio di controllo sulla corretta tenuta di armi e munizioni, hanno tratto in arresto M. E., 59enneluogo, ...Michele Greco, esperto in diritto dell’ambiente, hanno impugnato la sentenza del TAR per il Lazio che aveva accolto il ricorso della societàITW&LKW spa, intenzionata a realizzareun impianto geotermico ...Cala la curva di contagio, ma i positivi a Torre Annunziata sono più di 800. Il comune ha ricevuto dati un po’ meno pesanti rispetto ai giorni scorsi sull’emergenza covid. I numeri relativi all’8 febb ...