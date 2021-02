Tommaso Zorzi sotto attacco, interviene la sorella Gaia: “Rassegnata, Pupo e Giulia nella stessa agenzia” (Di martedì 9 febbraio 2021) nella puntata di ieri, Pupo ci ha messo il carico da novanta parlando di Tommaso Zorzi. L’occasione si è presentata dopo la parentesi dedicata agli attacchi rivolti soprattutto da Zorzi e Stefania Orlando a Giulia Salemi e dallo stesso Alfonso Signorini giudicati quasi simili a quelli del “branco” contro l’influencer. Il commento di Pupo però... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 9 febbraio 2021)puntata di ieri,ci ha messo il carico da novanta parlando di. L’occasione si è presentata dopo la parentesi dedicata agli attacchi rivolti soprattutto dae Stefania Orlando aSalemi e dallo stesso Alfonso Signorini giudicati quasi simili a quelli del “branco” contro l’influencer. Il commento diperò... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - TinyLove_98 : RT @Valenti67828562: ??'IO NON MI SONO MAI PREPOSTO DI VINCERE, MA DI EMERGERE E CREDO DI AVERLO FATTO'?? Signore e Signori ecco a voi Tomma… - ostunidomus : @GF_diretta Mi e' piaciuto molto l'intervento di Pupo su Zorzi sacrosante parole...., Tommaso si crede gia' arriva… - Luci_M_Alley : RT @arietiesauriti: Tommaso Maria Zorzi io alla fine di questa edizione ho bisogno di una vacanza a Bora Bora, non con il figlio di SDG ma… -