Tommaso Zorzi, bufera per la spifferata su Giulia Salemi al GF Vip: “Me l’hanno detto in confessionale” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sempre più ai ferri corti al GF Vip. Lo ha detto anche Alfonso Signorini in diretta, aprendo il capitolo dedicato ai due influencer i cui rapporti nella Casa sono ormai praticamente azzerati. Una tensione che è stata affrontata anche in puntata, con Giulia che si sente attaccata e sotto accusa a ogni sua minima mossa e Tommaso che, con il pieno appoggio di Stefania Orlando, ritiene che il suo sia puro vittimismo. “Se c’è una persona che si è isolata – ha spiegato Tommaso – sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)sempre più ai ferri corti al GF Vip. Lo haanche Alfonso Signorini in diretta, aprendo il capitolo dedicato ai due influencer i cui rapporti nella Casa sono ormai praticamente azzerati. Una tensione che è stata affrontata anche in puntata, conche si sente attaccata e sotto accusa a ogni sua minima mossa eche, con il pieno appoggio di Stefania Orlando, ritiene che il suo sia puro vittimismo. “Se c’è una persona che si è isolata – ha spiegato– sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - thankyoumattyv : RT @mikhailo_lou: Potevano scrivere :” TOMMASO AUGURA BUON COMPLEANNO AD ELISABETTA” ed invece è “TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI SI RINCO… - flamestothefire : RT @alrghtdetective: co co come mai co co me mai tommaso zorzi tu non ti sbagli mai #tzvip - sofisyrup : RT @mikhailo_lou: Potevano scrivere :” TOMMASO AUGURA BUON COMPLEANNO AD ELISABETTA” ed invece è “TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI SI RINCO… -