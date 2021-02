Tom Brady è stato per Tampa Bay quel che il Napoli non ha voluto rifiutando Ibrahimovic (Di martedì 9 febbraio 2021) Cari Napolisti, sto leggendo con grande attenzione e piacere le vostre analisi (secondo me perfette) sull’attuale crisi del Napoli, e in realtà la conferma indiretta di quanto da voi sottolineato in questi giorni arriva nelle ultime ore dall’America, con la vittoria dei Tampa Bay Buccaneers nel Super Bowl. Mi permetto di fare un parallelo tra il mio amato Napoli ed i campioni di uno sport che adoro (francamente, troppo poco capito in Italia): fino a pochissimi anni fa, i Buccaneers erano una squadra paragonabile al Frosinone – con tutto il rispetto per lo stesso: ciò che intendo dire è che erano una squadra piccola, rappresentativa della “provincia americana” (se così possiamo chiamarla). Usando con intelligenza le possibilità offerte dallo spoil system dei draft sportivi americani (dove le squadre più piccole hanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Caristi, sto leggendo con grande attenzione e piacere le vostre analisi (secondo me perfette) sull’attuale crisi del, e in realtà la conferma indiretta di quanto da voi sottolineato in questi giorni arriva nelle ultime ore dall’America, con la vittoria deiBay Buccaneers nel Super Bowl. Mi permetto di fare un parallelo tra il mio amatoed i campioni di uno sport che adoro (francamente, troppo poco capito in Italia): fino a pochissimi anni fa, i Buccaneers erano una squadra paragonabile al Frosinone – con tutto il rispetto per lo stesso: ciò che intendo dire è che erano una squadra piccola, rappresentativa della “provincia americana” (se così possiamo chiamarla). Usando con intelligenza le possibilità offerte dallo spoil system dei draft sportivi americani (dove le squadre più piccole hanno ...

