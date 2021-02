Tom Brady campione NFL, la dedica della sua Gisele: “Orgogliosa dell’uomo che sei” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tom Brady non smette di stupire: la leggenda del football americano, a 43 anni, si è laureato per la settima volta campione NFL, venendo anche nominato MVP del Super Bowl. La moglie, la modella brasiliana Gisele Bundchen, ha voluto dedicargli un lungo messaggio su Instagram: "Congratulazioni amore mio! Sei la persona più dedita, concentrata e mentalmente tosta che abbia mai incontrato. Sono così Orgogliosa dell'uomo che sei e sono così felice di vedere il sorriso sul tuo viso ogni volta che vai là fuori e tiri quella palla. Ora siamo felicissimi di riaverti a casa per un po'!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLDETbkltjF/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 9 febbraio 2021) Tomnon smette di stupire: la leggenda del football americano, a 43 anni, si è laureato per la settima voltaNFL, venendo anche nominato MVP del Super Bowl. La moglie, la mobrasilianaBundchen, ha volutorgli un lungo messaggio su Instagram: "Congratulazioni amore mio! Sei la persona più dedita, concentrata e mentalmente tosta che abbia mai incontrato. Sono cosìdell'uomo che sei e sono così felice di vedere il sorriso sul tuo viso ogni volta che vai là fuori e tiri quella palla. Ora siamo felicissimi di riaverti a casa per un po'!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLDETbkltjF/" Golssip.

