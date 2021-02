Tirocini sospesi per il Covid, studenti di Medicina denunciano: «Così avremo dottori impreparati che non sapranno fare neanche un prelievo» (Di martedì 9 febbraio 2021) Se ne parla poco, ma tra le persone più colpite dalla pandemia di Coronavirus ci sono gli studenti universitari, chiusi in casa dal primo lockdown, quello di marzo. Per loro (quasi) nessuna deroga. Altro che socialità, qui a rischio è proprio la loro formazione. Allontanati dalle aule e, nel caso di alcuni studenti di Medicina del quinto e sesto anno, persino dagli ospedali. «Ci stanno togliendo anche i 3 mesi di Tirocinio previsti nell’arco della nostra carriera universitaria», ci spiega S., 23 anni, che preferisce restare anonimo e che è al quinto anno di Medicina all’università Tor Vergata di Roma. «Questo significa che stiamo formando medici del tutto impreparati, che non faranno formazione sul campo e che, dunque, non avranno competenze pratiche. Io, ad esempio, ho perso due ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) Se ne parla poco, ma tra le persone più colpite dalla pandemia di Coronavirus ci sono gliuniversitari, chiusi in casa dal primo lockdown, quello di marzo. Per loro (quasi) nessuna deroga. Altro che socialità, qui a rischio è proprio la loro formazione. Allontanati dalle aule e, nel caso di alcunididel quinto e sesto anno, persino dagli ospedali. «Ci stanno togliendo anche i 3 mesi dio previsti nell’arco della nostra carriera universitaria», ci spiega S., 23 anni, che preferisce restare anonimo e che è al quinto anno diall’università Tor Vergata di Roma. «Questo significa che stiamo formando medici del tutto, che non faranno formazione sul campo e che, dunque, non avranno competenze pratiche. Io, ad esempio, ho perso due ...

