TIME magazine ammette che le elezioni sono state truccate contro il presidente Trump

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 9 febbraio 2021) I sostenitori e gli avvocati dell’ormai exDonald, per mesi dopo ledi novembre, hanno sostenuto che le votazioni presidenziali 2020.Alcuni hanno sostenuto una vera e propria frode elettorale. Il verdetto su questo: Vero.E’stato detto che le macchine per il votoalterate per favorire il candidato Joe Biden e penalizzare Donald j.. Il verdetto su questo: Incerto; il produttore delle macchine per il voto e l’azienda che ha fornito il software hanno entrambi lanciato massicce cause per diffamazione, quindi apparentemente queste aziende non hanno fatto nulla di male o non credono che qualcuno sarà in grado di scoprire comestati fatti gli scambi.Alcuni ...