TikTok: limiti di età, cosa cambia per gli utenti? (Di martedì 9 febbraio 2021) La piattaforma social cinese TikTok ha indicato la necessità di sapere l’età dei propri utenti al fine di monitorare gli accessi all’app TikTok nella giornata di oggi, martedì 9 gennaio, ha indicato la richiesta da parte dell’app di conoscere la data di nascita del proprietario del telefono. Non è la prima volta negli ultimi mesi e settimane che la piattaforma di condivisione cinese lancia questa richiesta, e potrebbe non essere neppure l’ultima. Le ragioni vanno ricercate in un provvedimento del Garante della Privacy italiano emesso pochi giorni fa nei confronti dei gestori dell’app. I motivi del Garante della Privacy Dopo la morte della piccola Antonella Sicomero a Palermo, il Garante della Privacy ha velocizzato le procedure di indagine che aveva già avviato tempo fa nei confronti di TikTok. Al fine d ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) La piattaforma social cineseha indicato la necessità di sapere l’età dei proprial fine di monitorare gli accessi all’appnella giornata di oggi, martedì 9 gennaio, ha indicato la richiesta da parte dell’app di conoscere la data di nascita del proprietario del telefono. Non è la prima volta negli ultimi mesi e settimane che la piattaforma di condivisione cinese lancia questa richiesta, e potrebbe non essere neppure l’ultima. Le ragioni vanno ricercate in un provvedimento del Garante della Privacy italiano emesso pochi giorni fa nei confronti dei gestori dell’app. I motivi del Garante della Privacy Dopo la morte della piccola Antonella Sicomero a Palermo, il Garante della Privacy ha velocizzato le procedure di indagine che aveva già avviato tempo fa nei confronti di. Al fine d ...

geminiGiulz : su twitter mi sfogo. non ho limiti e non ho paure. non sento giudizi. non ho altri social. no insta. no tiktok. sol… - Gigi_Piada75 : Sono d'accordo nel porre dei limiti all'età degli utilizzatori di Tiktok: ai cinquantenni dovrebbe essere impedito… -