“Ti sei dimenticata i vestiti?!” Antonella Elia a bomba su Elisabetta Gregoraci | mai così nuda al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) Durante la diretta di ieri sera del GF Vip, lunedì 9 febbraio su Canale 5,si è presentata nello studio di Cinecittà, con un look davvero estroso. Il suo outfit ha lasciato poco spazio all’immaginazione, in un vedo e non vedo di trasparenze e pizzi. EliGreg non ha mai smesso di mettersi, volontariamente o meno, al centro dell’attenzione di questa edizione del GF Vip. L’abito era nero aderente, la scollatura profondissima e le trasparenze strategiche che accompagnavano la porzione che va dalla vita alle ginocchia. Per non parlare poi del reggicalze, il (poco) pubblico ha fatto la ola e a casa più di qualcuno è saltato sul divano. Non poteva mancareche come al solito non ha esitato a porre il là sull’oufit provocante di Eligreg. (Continua dopo le foto) Ricordiamo che la showgirl ...