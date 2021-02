The Walking Dead 11: iniziano le riprese dell'ultima stagione della serie (Di martedì 9 febbraio 2021) La produzione di The Walking Dead 11 è iniziata. Le riprese dell'ultimo capitolo stanno facendo il loro corso: l'avvio della produzione degli episodi finali doveva avvenire la scorsa primavera, ma a causa della pandemia COVID-19 tutto si era congelato, influenzando negativamente il continuo dei lavori della serie principale e di tutti gli altri progetti. The Walking Dead 11: la serie di Frank Darabont si conclude. Dopo dieci anni di produzione, la storia continuerà con nuovi progetti Il set della serie era stato temporaneamente chiuso per quattro settimane, ma con l'arrivo del virus, di The Walking Dead non se ne ebbe più traccia, ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) La produzione di The11 è iniziata. Le'ultimo capitolo stanno facendo il loro corso: l'avvioa produzione degli episodi finali doveva avvenire la scorsa primavera, ma a causaa pandemia COVID-19 tutto si era congelato, influenzando negativamente il continuo dei lavoriprincipale e di tutti gli altri progetti. The11: ladi Frank Darabont si conclude. Dopo dieci anni di produzione, la storia continuerà con nuovi progetti Il setera stato temporaneamente chiuso per quattro settimane, ma con l'arrivo del virus, di Thenon se ne ebbe più traccia, ...

KingMunera : RT @WalkingDead_it: Prima foto dal set dell’ultima stagione di The Walking Dead. Stiamo realizzando insieme a voi che The Walking Dead sta… - badtasteit : #TheWalkingDead: iniziate le riprese dell'undicesima stagione, ecco la prima foto dal set - CarolFinizio : 15) Condivido il compleanno con il mio pittore preferito (Van Gogh) e il nome con il mio personaggio di finzione pr… - FarmaviaLiliana : RT @WalkingDead_it: Prima foto dal set dell’ultima stagione di The Walking Dead. Stiamo realizzando insieme a voi che The Walking Dead sta… - balc_anus : Il poster della nuova stagione di The Walking Dead -