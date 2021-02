The Summer I Turned Pretty, un nuovo young adult per Prime Video – Nuovi Progetti (Di martedì 9 febbraio 2021) The Summer Trilogy, Amazon Prime Video ordina un young adult tratto dalla trilogia di romanzi di Jenny Han, autrice di Tutte le Volte che ho scritto ti amo Il genere young adult è una chiara priorità per Amazon Prime Video, che nei mesi scorsi ha ordinato una grande quantità di Progetti legati a questo genere, che pare funzionare considerando il successo di The Wilds, l’unico finora arrivato nei nostri schermi. La lista oggi si allunga con l’annuncio dello sviluppo di un adattamento televisivo di The Summer i Turned Pretty, serie di romanzi (in Italia conosciuta con il titolo The Summer Trilogy) scritta da Jenny Han, autrice di Tutte le volte che ho ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 febbraio 2021) TheTrilogy, Amazonordina untratto dalla trilogia di romanzi di Jenny Han, autrice di Tutte le Volte che ho scritto ti amo Il genereè una chiara priorità per Amazon, che nei mesi scorsi ha ordinato una grande quantità dilegati a questo genere, che pare funzionare considerando il successo di The Wilds, l’unico finora arrivato nei nostri schermi. La lista oggi si allunga con l’annuncio dello sviluppo di un adattamento televisivo di The, serie di romanzi (in Italia conosciuta con il titolo TheTrilogy) scritta da Jenny Han, autrice di Tutte le volte che ho ...

zazoomblog : The Summer I Turned Pretty il romanzo scritto da Jenny Han diventa una serie tv Amazon - #Summer #Turned #Pretty… - RainbowItalia : #OraInOnda ? On The Radio ? Donna Summer ? Su Radio Rainbow New Italia ?? ? Seguici su - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Summer I Turned Pretty, il romanzo scritto da Jenny Han, diventa una serie tv Amazon… - AtzuraSeries : RT @ItsSpoilerTime: Amazon adaptará la novela ‘The Summer I Turned Pretty’ de la escritora de ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ https://t… - ItsSpoilerTime : Amazon adaptará la novela ‘The Summer I Turned Pretty’ de la escritora de ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ -