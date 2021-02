The Best Man: la storia dei film si concluderà con una serie tv prodotta per Peacock (Di martedì 9 febbraio 2021) Peacock ha annunciato la produzione della serie The Best Man: Final Chapters, che concluderà la storia dei film. Il franchise cinematografico The Best Man darà vita a una serie tv prodotta per Peacock che concluderà la storia dei personaggi e potrà contare sul ritorno del cast originale. La piattaforma di streaming ha annunciato la realizzazione di dieci puntate che verranno scritte e prodotte da Malcolm D. Lee e Dayna Lynne North. The Best Man: Final Chapters avrà nel proprio cast Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long, e Harold Perrineau. Malcom D. Lee, che ha diretto i film The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)ha annunciato la produzione dellaTheMan: Final Chapters, cheladei. Il franchise cinematografico TheMan darà vita a unatvpercheladei personaggi e potrà contare sul ritorno del cast originale. La piattaforma di streaming ha annunciato la realizzazione di dieci puntate che verranno scritte e prodotte da Malcolm D. Lee e Dayna Lynne North. TheMan: Final Chapters avrà nel proprio cast Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long, e Harold Perrineau. Malcom D. Lee, che ha diretto iThe ...

